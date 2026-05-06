استطلاع : 80% من البريطانيين يخشون ارتفاع أسعار الغذاء بسبب حرب إيران

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم/الأربعاء/ عن أن 80% من البريطانيين يخشون ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الحرب مع إيران، في وقت حذرت فيه شركات التجزئة من أن "النافذة الزمنية تضيق" أمام الحكومة لاحتواء تكاليف الطاقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية ، نقلا عن استطلاع للرأي أجرته شركة ( Opinium) ، أن 73% من المشاركين يتوقعون ارتفاع أسعار سلع أخرى في ظل استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية..لافتة إلى أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز ؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، فضلًا عن أزمة في قطاع الأسمدة عالميًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.

وعلى صعيد متصل .. حذرت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني من أن الحرب "ترفع التكاليف عبر سلاسل الإمداد" .. مؤكدة أن مخاوف الأسر "مبررة".

ودعت ديكنسون الحكومة البريطانية إلى خفض تكاليف الطاقة على تجار التجزئة.. مشيرة إلى أن استمرار تحميل الشركات أعباء إضافية سينعكس حتمًا على أسعار السلع للمستهلكين.

وتدعم هذه المخاوف توقعات بنك انجلترا بارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى نحو 7% بحلول نهاية العام، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل.

كما أظهر الاستطلاع أن 81% من البريطانيين قلقون من ارتفاع فواتير الطاقة، و76% من زيادة أسعار الوقود، و68% من احتمالات رفع الضرائب، وهي عوامل مجتمعة قد تدفع تكاليف المعيشة إلى مزيد من الارتفاع.

ووفق البيانات الرسمية .. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.7% على أساس سنوي حتى مارس 2026 مقابل 3.3% في الشهر السابق.

من جانبها .. أكدت الحكومة البريطانية أنها تتخذ إجراءات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، بما في ذلك تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والعمل مع القطاع للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط ؛ ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني وتكاليف المعيشة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لاحتواء التكاليف.

