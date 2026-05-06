قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 260 مليون دولار في شهر..الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53.09 مليار دولار
الرئيس السيسي يؤكد لـ السلطان هيثم أن أمن السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ويشدد على أهمية خفض التصعيد
"الوزراء" يوافق على مشروع تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
أحمد موسي : هاني شاكر لم يتأخر عن الغناء لوطنه يومًا
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب موقفه من إيران.. ترامب ينقلب على بابا الفاتيكان

صورة لترامب بالذكاء الاصطناعي في زي البابا
صورة لترامب بالذكاء الاصطناعي في زي البابا
نوال السيد

في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن والفاتيكان، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى البابا ليو، متهماً إياه بـ“تعريض عدد كبير من الكاثوليك للخطر” بسبب ما اعتبره موقفاً متساهلاً تجاه إيران وبرنامجها النووي.

وجاءت تصريحات ترامب قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بين الطرفين.

تصعيد كلامي وخلاف حول إيران

خلال مقابلة إعلامية، قال ترامب إن البابا “يعتقد أنه لا بأس في امتلاك إيران سلاحاً نووياً”، معتبراً أن هذا الموقف – إن صح – يمثل خطراً على الكاثوليك وغيرهم. وأضاف أن مثل هذه التصريحات “ليست جيدة”، في إشارة إلى تداعياتها المحتملة على الاستقرار العالمي.

في المقابل، لم يسبق أن دعا البابا بشكل مباشر إلى امتلاك إيران سلاحاً نووياً، بل ركز في مواقفه على رفض الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط، والدعوة إلى وقف إطلاق النار والحوار، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بالصراع في إيران وتداعياته الإقليمية.

هذا التباين في التفسير يعكس فجوة واضحة بين رؤية سياسية أميركية تميل إلى التشدد، وموقف ديني يدعو إلى التهدئة، ما جعل الخلاف يبدو أعمق من مجرد تصريح عابر.

زيارة روبيو.. محاولة لاحتواء التوتر

في هذا السياق، تكتسب زيارة ماركو روبيو إلى الفاتيكان أهمية خاصة، حيث من المتوقع أن يلتقي البابا في القصر الرسولي، في اجتماع وصفه السفير الأمريكي لدى الفاتيكان براين بورش بأنه سيكون “صريحاً”.

وأشار بورش إلى أن الخلافات بين الدول أمر طبيعي، وأن الحوار المباشر هو السبيل لتجاوزها، مؤكداً أنه لا يرى وجود “انقسام عميق” بين الجانبين، بل اختلاف في وجهات النظر يمكن معالجته عبر النقاش.

من جانبه، حاول روبيو التقليل من أهمية الخلاف، مؤكداً أن زيارته كانت مخططة مسبقاً، وليست مخصصة فقط لتهدئة الأجواء بين ترامب والبابا، مشيراً إلى وجود ملفات عدة مشتركة تستدعي النقاش مع الفاتيكان.

توتر أوسع يتجاوز الفاتيكان

لا يبدو أن التوتر يقتصر على العلاقة مع الفاتيكان فقط، إذ تمتد تداعياته إلى أوروبا أيضاً، فقد سعى روبيو إلى إصلاح العلاقات مع الحكومة الإيطالية، بعد انتقادات وجهها ترامب إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على خلفية موقفها من الضربات المرتبطة بإيران.

ومن المقرر أن يلتقي روبيو مسؤولين إيطاليين، بينهم وزير الخارجية أنطونيو تاياني، في محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقات.

بابا الفاتيكان الفاتيكان البابا ترامب روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر

وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر | صور

محافظ الإسكندرية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

محافظ الإسكندرية يبحث مع مفتي الجمهورية تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

وزير الأوقاف يشهد انطلاق التصفية النهائية لمسابقة «دوري النجباء» بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة..الأحد المقبل

انطلاق التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة الأحد المقبل

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد