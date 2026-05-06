قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تطورات المنطقة وجهود الحفاظ على الاستقرار
أدوات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب.. القبض على أدمن صفحة مشبوهة بالإسكندرية
حقيقة مشاركة خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
شركات السياحة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي: مصر الأكثر أمانًا في المنطقة بفضل السياسات الحكيمة
بعد عرضه على مسؤولي النادي.. من هو المهاجم المغربي المرشح لقيادة هجوم الأهلي؟
زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه
وصول ميرفت أمين وخالد الجندي لتوديع هاني شاكر
صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية
استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة.. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع كبرى في بني سويف والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.. صور
بحضور مدبولي.. اتفاق شراكة مع "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم
براءة.. قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن فضل شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه

ترامب
ترامب
البهى عمرو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن الإدارة الأمريكية تبدو، في تقديره، معنية بشكل واضح بالتوصل إلى تسوية تحفظ "ماء الوجه"، أكثر من انخراطها في خيار الحرب مع إيران.

وأوضح عوض، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن تستثمر أدوات الضغط المختلفة لدفع طهران نحو تسوية سياسية، لا نحو مواجهة عسكرية، مشيرًا إلى أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما سماه "حملة الحرية" تم تجميده مؤقتًا، في انتظار ضغوط أو وساطات – من بينها وساطات باكستانية – مع الجانب الإيراني.

وأضاف أن المؤشرات السابقة التي تحدثت عن حشد عسكري أمريكي أو تصعيد في الخليج لم تترجم إلى حرب فعلية، رغم استمرار بعض الاحتكاكات والاستفزازات، معتبرًا أن ذلك يعزز فكرة أن الخيار الغالب لدى واشنطن ليس الحرب.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه اعتبارات داخلية وخارجية معقدة، من بينها غياب الغطاء السياسي الداخلي الكافي لأي حرب جديدة، إضافة إلى تورطات دولية قائمة تجعل الانخراط في حرب واسعة أمرًا مكلفًا.

وأكد أنه لا توجد خطة واضحة لإدارة أي حرب محتملة، إضافة إلى ضعف الخبرة لدى بعض دوائر القيادة الأمريكية في إدارة الملفات الدولية المعقدة، سواء داخليًا أو خارجيًا، ما يجعل الخطاب التصعيدي أقرب إلى الضغط السياسي منه إلى نية فعلية لشن حرب.

الإدارة الأمريكية ترامب إيران القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

ترشيحاتنا

دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

دكتور محمد عوض: قواعد بيانات دقيقة ومُحدثة عن الاستثمار الأجنبي المباشر

صورة ارشيفية

غرفة التكنولوجيا تعرض أحدث حلول التحول الرقمي والتقنيات المبتكرة في القطاع الصناعي

اسماك

استقرار سوق الأسماك في مايو بدعم زيادة المعروض وتنوع المنافذ

بالصور

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

وصول هالة سرحان ولبلبة لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر

لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان

مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد