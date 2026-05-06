الأسواق الآسيوية تسجل أرقاماً قياسية بسبب آمال السلام في إيران

قفزت الأسهم الأسيوية وانخفض الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحقيق تقدم نحو "اتفاق نهائي" مع طهران، في حين تسارع الزخم في المعاملات التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.3% إلى مستوى قياسي جديد، بقيادة ارتفاع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5.1%، متجاوزًا علامة 7000 نقطة للمرة الأولى؛ بحسب وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وكتب محللون : "احتضنت الأسواق شعورًا بالهدوء والاستقرار بين عشية وضحاها، مع تراجع خطر التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعد أن أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا، على الرغم من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أمس".

وأضافوا: "لقد أدى هذا إلى تعزيز الرغبة في المخاطرة، مما يدعم انتعاش الأسهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام جزئيًا عن ارتفاع الأمس."

وسجلت الأسهم في بورصة وول ستريت أرقامًا قياسية جديدة حيث ارتفع مؤشر إس اند بي 500 بنسبة 0.8٪ ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪.

ومع إعادة فتح سوق سول بعد العطلة، قفز سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 12%، متجاوزًا القيمة السوقية البالغة 1 تريليون دولار أمريكي، متجاوزًا بيركشاير هاثاواي وأغلق على وول مارت.

وقفزت أسهم شركة Advanced Micro Devices بنسبة 16.5٪ في التعاملات الموسعة، مدعومة بالطلب الشديد على رقائقها ذات المركز الميت مع قيام شركات الحوسبة السحابية بتسريع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الصرف الأجنبي، قطع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وانخفض بنسبة 0.1٪ إلى 98.236.

وبلغ اليورو 1.1724 دولار والجنيه الاسترليني 1.3577 دولار، مرتفعين نحو 0.3% حتى الآن خلال اليوم.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7227 دولار أمريكي، مرتفعا نحو 0.6 % إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022، مدعوما بتحسن الرغبة في المخاطرة ومدعوما برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اليوم السابق.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.424%.

وقال ترامب إنه سيوقف لفترة وجيزة عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، الذي ينقل نحو خمس النفط العالمي والذي تحاصره إيران منذ أواخر فبراير، مما أثار أزمة طاقة عالمية.