أخبار العالم

كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟

محمد على

قبل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين، أمرت الصين مصافي النفط التابعة لها التي تشتري النفط الخام من طهران بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني أو إنفاذها.

الصين تواجه أمريكا بقوانينها

استندت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، ولأول مرة، إلى قانون صدر عام 2021 يحمي المصالح الصينية من القوانين أو الإجراءات الأجنبية. 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن هذه الخطوة "تستغل قوة سيادة القانون لمواجهة ما وصفته بـ"الولاية القضائية الممتدة" للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

تُصعّد وزارة الخزانة الأمريكية ضغوطها على ما يُسمى مصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين، والتي لا تزال تستورد النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية.

 وقد فرضت عقوبات على خمس من هذه المصافي، كان آخرها في أواخر أبريل، مستهدفةً إحدى أكبر عملاء إيران، وهي شركة هنجلي للبتروكيماويات، التي اشترت نفطًا خامًا بمليارات الدولارات.

يوم الاثنين، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن شراء الصين للنفط الخام الإيراني يرقى إلى مستوى دعم الإرهاب، وحث بكين على تكثيف الجهود الدبلوماسية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز - وهو طريق شحن النفط والغاز الحيوي الذي تم إغلاقه فعلياً منذ بدء الحرب.

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني وانج يي في بكين اليوم، الأربعاء، في أول اجتماع بين كبار دبلوماسيي البلدين الحليفين منذ بدء الحرب الإيرانية.

جاءت زيارة عراقجي قبل أسبوع واحد فقط من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جي بينج.

