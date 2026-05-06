الكويت تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي بالسودان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية ، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان .

كما اعتبرت الخارجية الكويتية في بيان لها ، أن هذا الاعتداء هو تعد على سيادة السودان وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة الكويتية ، على رفضها القاطع للمساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددةً على أهمية الالتزام بما ورد في إعلان جدة من تعهدات بحماية المدنيين وتحييد المرافق المدنية عن النزاع.

كما جددت الوزارة، دعم دولة الكويت لوحدة السودان وسيادته واستقراره، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وانتهاج الحلول السلمية، بما يُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار.