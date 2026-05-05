أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سبل خفض التصعيد الإقليمي

مباحثات وزير الخارجية
مباحثات وزير الخارجية
فرناس حفظي

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، و ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الثلاثاء ٥ مايو.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سلسلة الاتصالات المكثفة جاءت في إطار متابعة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر الراهنة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد والناجع لمعالجة الأزمات والخلافات وتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

وحذر وزير الخارجية في هذا السياق من التداعيات البالغة الخطورة لاستمرار وتيرة التصعيد، مؤكدا أن استمرار التصعيد يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط بأسرها إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

كما نوه الوزير عبد العاطي إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، حيث جدد وزير الخارجية التاكيد على ضرورة تضافر الجهود لتغليب المسار الدبلوماسي للحفاظ على مقدرات شعوب المنطقة.

واضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية اعاد التاكيد على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

كيف يعمل نظام الكيتو؟

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

