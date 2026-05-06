عراقجي يتحدى ترامب : تعاوننا مع الصين أقوى من أي وقت مضى

أفادت وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة، عقب محادثات أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الصيني في بكين، أن التعاون بين بلاده والصين "سيكون أقوى من أي وقت مضى".

وذكرت وكالة أنباء مهر ، أن عباس عراقجي وصف بكين بأنها "صديق مخلص لطهران" خلال اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي.

وذكرت وكالة مهر، أنه قال أيضاً: "في ظل الظروف الحالية، سيكون التعاون بين البلدين أقوى من أي وقت مضى".

ولم تصدر الصين بعد تعليقها الرسمي على الاجتماع، الذي يمثل أول لقاء بين وزراء خارجية حليفين مقربين منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وتأتي هذه المحادثات قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الصيني شي جين بينج.