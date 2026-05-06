ماذا حدث للدولار مع تزايد آمال التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران؟

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم، الأربعاء، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين واصل الين تراجعه نحو مستويات سبق أن استدعت تدخل طوكيو في سوق العملة.

وقال دونالد ترامب إنه سيوقف مؤقتاً عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية ضد إيران، وأنها ”لا ترحب بحدوث وضع إضافي”.

أسعار النفط

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي صباح اليوم بأكثر من دولارين في أعقاب تصريحات ترامب، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

انخفض السعر ما يقارب 100 دولار للبرميل.

وقال محللون: ”يبدو أن الإشارات المرسلة من الولايات المتحدة تقدم تطمينات بأنها ليست مهتمة بتجديد الأعمال العدائية”.

لكن هذه ليست أخباراً سارة بالكامل، فالنفط لا يزال محصوراً والمضيق لا يزال مغلقاً.

وأضافوا: ”هذا يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط، الأمر الذي قد يُسبب مشاكل للأسواق مجدداً في المستقبل".

اليورو

أما اليورو​ فبلغ سعره 1.1714 دولار أمريكي وجنيه إسترليني

تم تداولها بسعر 1.35685 دولار، وكلاهما ارتفع بنسبة 0.2% تقريبًا.