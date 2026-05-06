أسعار النفط تتراجع عقب تصريحات ترامب باتفاق وشيك مع إيران

واصلت أسعار النفط خسائرها في التداولات الآسيوية اليوم، الأربعاء، إذ عوضت مؤشرات انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات، في حين يدرس المستثمرون أيضًا الانخفاض الحاد المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي تنتهي صلاحيتها في يوليو، بنسبة 1.2% لتصل إلى 108.60 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% لتصل إلى 100.88 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان كلا العقدين قد أغلقا على انخفاض بنسبة 4% في الجلسة السابقة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، بأن واشنطن ستوقف عملية تهدف إلى استئناف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مما أثار الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية مع إيران.

وكتب ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما سيظل الحصار ساريًا ونافذًا بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إبرام الاتفاق وتوقيعه".

ويأتي هذا التعليق في أعقاب تصاعد التوترات في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أثارت مبادرة ترامب "مشروع الحرية" لتأمين حركة الملاحة البحرية عبر المضيق ردًا عسكريًا من إيران.

وقد صعّدت طهران هجماتها على السفن والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما زاد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومع ذلك، فقد حدّت من الآثار السلبية مؤشرات على تراجع الإمدادات الأمريكية. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 8.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر بكثير من المتوقع.