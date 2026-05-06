عراقجي: إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تقبل إلا بـاتفاق عادل وشامل، مشددا على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني.

ووصف عراقجي الصين بـ"الصديق المقرب" للنظام الإيراني، مشدداً على أن التعاون بين الطرفين سيشهد مزيداً من التعزيز.

وصرح عراقجي قائلا : "إننا نقدر موقف الصين القاطع، لاسيما في إدانة تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأتم عراقجي قائلا : الحرب التي شُنّت ضدنا هي عمل عدواني سافر وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".