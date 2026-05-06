عراقجي يؤكد لنظيره السعودي ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي بين دول المنطقة لمنع تفاقم التصعيد

أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران لنظيره السعودي ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي بين دول المنطقة لمنع تفاقم التصعيد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تقبل إلا بـاتفاق عادل وشامل، مشددا على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني.

ووصف عراقجي الصين بـ"الصديق المقرب" للنظام الإيراني، مشدداً على أن التعاون بين الطرفين سيشهد مزيداً من التعزيز.

وصرح عراقجي قائلا: “نقدر موقف الصين القاطع، لا سيما في إدانة تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل”.

واختتم عراقجي تصريحاته قائلا: "الحرب التي شُنّت ضدنا هي عمل عدواني سافر وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".