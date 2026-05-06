أب وأسرته طرف فيها.. أمن البحيرة يضبط المتورطين في مشاجرة داخل جامعة أهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في كشف ملابسات واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء داخل جامعة أهلية بإحدى مدن المحافظة، إذ تم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة، وهم: شخص وزوجته وابنتهما وآخرين، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على أحد الطلاب.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أمن الجامعة، يفيد باعتداء مجموعة من الأشخاص على أحد الطلاب بالضرب، ما أثار حالة من الذعر والفزع بين الطلاب والعاملين بالجامعة.

و​على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "طالبة" بالجامعة، استعانت بوالديها وعدد من الأشخاص الآخرين لتأديب زميل لها، إثر نشره أقاويل تمس سمعتها وادعاء وجود علاقة بينهما، وهو ما دفع الأسرة للتوجه للجامعة ومحاولة استرداد ما اعتبروه "حقهم".

و​بناءً على التنسيق مع أمن الجامعة ومراجعة كاميرات المراقبة وتحديد هوية الجناة، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على أطراف واقعة الاعتداء كما تم التحفظ على الطالب الطرف الآخر في الواقعة للاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجه اليه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.