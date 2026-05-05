إصابة 12 شخصًا في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة البحيرة، حادث تصادم أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل مع أخرى "تمناية" على طريق الخدمات أمام مدخل مدينة السادات الثاني في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تمناية، على طريق الخدمات أمام مدخل مدينة السادات الثاني، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أيمن مصطفي سعد، 32 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح قطعية، أحمد شليته خيرالله، 26 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، محمود سليمان عوض إبراهيم، 47 عامًا، مصاب بكسر في الفخذ الأيمن وكدمات بالصدر، عادل عون عباس النجار، 43 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة، ناصر عبد القادر مكايد عبد الونيس، 38 عامًا، باشتباه كسر بالرجل اليمنى وكدمة شديدة بالصدر.

كما أصيب كل من:- عبد الفضيل عبدالله حسن سعد، 45 عامًا، باشتباه كسر بمفصل الركبة، عبد النبي خيرالله غريب عبد الكريم، 49 عامًا، كدمات متفرقة، حسام محمد منصور زايد، 38 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكتف والساق، ماهر احمد سعد، 44 عامًا، مصاب كدمات بالظهر، محمود صلاح مسعود،21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، عصام جمعة خميس، 40 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أبو زيد السيد محمد، 48 عامًا، مصاب بجروح قطعية واشتباه كسر بالضلوع والساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما قامت الأجهزة المختصة برفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور بالطريق.