اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات زوجية في البحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بفناء منزل الزوجية، وذلك بعد أن تبين من التحريات قيامه بقتلها بسبب خلافات زوجية بينهما، في إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغًا بتغيب سيدة عن منزلها بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالمديرية، وأسفرت التحريات عن تورط الزوج في الواقعة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل جريمته، وأرشد عن مكان دفن الجثة، التي تم استخراجها ونقلها إلى مشرحة مستشفى دمنهور لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

واصطحب فريق من جهات التحقيق المتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتمثيل جريمته، حيث أقر بقيامه بضرب زوجته على رأسها بعصا حديدية، ولفها في بطانية، ودفنها داخل حفرة خلف المنزل، ثم صب طبقة أسمنتية لإخفاء الجثة.

وفي اليوم التالي للجريمة، توجه الزوج إلى مركز الشرطة لتحرير بلاغ كاذب بتغيب زوجته، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، إلا أن تحريات المباحث كشفت تورطه.

وأكد المتهم، ويدعى “صبحي. م”، 53 عامًا، مهندس زراعي، في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه استغل عدم وجود الأبناء في المنزل، واعتدى على زوجته “إيمان. إ”، 39 عامًا، بالضرب المفضي للموت، إثر مشادة كلامية لرفضها العلاقة الزوجية.

وبحسب التحقيقات، استخدم المتهم أدوات حفر "فأس وكوريك" لحفر الحفرة ودفن الجثة، ثم قام بالتمثيل على الجيران والأقارب والبحث عنها ظاهريًا، بينما كان يخفي جريمته.

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
