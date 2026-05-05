من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي

نجح أحمد سيد زيزوـ في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي إنبي في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد إحتساب الحكم لركلة جزاء بعد إعاقة حسين الشحات.

نجح حسين الشحات لاعب الاهلي في إحراز الهدف الأول في مرمي إنبي عن طريق تمريرة من زيزو في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي يس توروب، عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي اليوم في بطولة الدوري ضمن مرحلة التتويج.

حراسة المرمى :مصطفى شوبير.

خط الدفاع :بيكهام – ياسين مرعي – هادي رياض – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

الهجوم : طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي.

وتذاع المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.