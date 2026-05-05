الأهلي في اختبار صعب أمام إنبي بالدوري.. وسلسلة سلبية تهدد المارد الأحمر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

رقم سلبي يطارد الأهلي أمام إنبي

ويدخل الأهلي المباراة وسط سعيه لكسر سلسلة نتائج سلبية أمام إنبي، حيث لم يحقق الفوز في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين بمختلف البطولات.

وخلال هذه المباريات، نجح إنبي في الفوز مرتين، بينما انتهت 4 مواجهات بنتيجة التعادل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي منتعش بعد الفوز على الزمالك

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الأخيرة، ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة الانتصارات.

ويأمل الفريق في تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على اللقب.

قائمة الأهلي لمباراة إنبي

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، هادي رياض، إمام عاشور، إليو ديانج، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وعمر معوض.

اشتداد صراع القمة في الدوري المصري

وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز صراعًا قويًا على اللقب، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.