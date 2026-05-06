الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد عرضه على مسؤولي النادي.. من هو المهاجم المغربي المرشح لقيادة هجوم الأهلي؟

سفيان بنجديدة
سفيان بنجديدة
محمود أحمد

تتسارع التحركات داخل أروقة النادي الأهلي لوضع ملامح فريق جديد قادر على استعادة السيطرة القارية خاصة بعد الخروج المؤلم من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتراجع نتائج الفريق فى بطولة الدوري وتواجده فى المركز الثالث بجدول المسابقة . 

ووضعت الإدارة الحمراء بالتنسيق مع الجهاز الفني ملف تدعيم خط الهجوم على رأس الأولويات في ظل الحاجة الواضحة لمهاجم يمتلك الفاعلية والحسم داخل منطقة الجزاء.

وفي ظل البحث عن المهاجم المناسب برز اسم المغربي سفيان بنجديدة نجم المغرب الفاسي كأحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة التعاقدات ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة مهاجمين مرشحين لدعم الخط الأمامي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم يتوهج في التوقيت المثالي

ما يجعل سفيان بنجديدة خيارًا جذابًا للأهلي هو توقيت تألقه اللافت ويعيش اللاعب حاليًا أفضل فتراته على الإطلاق متصدرًا قائمة هدافي البطولة الاحترافية إنوي بأرقام تعكس تطورًا كبيرًا في مستواه الفني والبدني.

لم يعد بنجديدة مجرد مهاجم واعد بل تحول إلى هداف حاسم قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى وهو ما يتوافق مع متطلبات نادٍ بحجم الأهلي الذي يبحث دائمًا عن لاعبين جاهزين للضغط الجماهيري والمنافسة القارية.

من أحياء الدار البيضاء إلى دائرة الضوء

قصة صعود بنجديدة تحمل الكثير من ملامح الإصرار. بدأت رحلته الكروية من الأحياء الشعبية في الدار البيضاء قبل أن يلفت الأنظار وينتقل إلى أكاديمية محمد السادس التي تعد واحدة من أهم مصانع المواهب في المغرب.

هناك صُقلت موهبته بشكل احترافي لينتقل بعدها عبر عدة محطات محلية حتى حصل على فرصته مع الرجاء الرياضي أحد أكبر أندية القارة. بقميص الرجاء بدأ اللاعب يختبر أجواء المنافسات الكبرى ونجح في ترك بصمة جيدة رغم صغر سنه ما فتح له أبواب الاحتراف الخارجي.

دروس أكثر من إنجازات

في صيف 2023 خاض بنجديدة تجربة احترافية في بلجيكا مع ستاندار لييج. ورغم أن الأرقام لم تكن على قدر التوقعات فإن التجربة كانت ثرية على المستوى الفني والتكتيكي.

اللعب في أوروبا منحه خبرات مختلفة سواء في أسلوب اللعب أو الانضباط التكتيكي وهي عناصر انعكست لاحقًا على أدائه بعد العودة إلى الدوري المغربي حيث بدا أكثر نضجًا وهدوءًا أمام المرمى.

انفجار تهديفي

قرار العودة إلى المغرب الفاسي كان نقطة التحول الحقيقية في مسيرة اللاعب ومنذ انضمامه انفجر بنجديدة تهديفيًا وقدم موسمًا استثنائيًا جعله يتصدر المشهد الكروي في المغرب.

لم يقتصر دوره على التسجيل فقط بل أظهر قدرة على التحرك الذكي والضغط على الدفاعات والمساهمة في بناء اللعب ما جعله مهاجمًا متكاملًا وليس مجرد قناص.

صفقة لها أبعاد اقتصادية

إدارة المغرب الفاسي كانت واعية تمامًا لقيمة اللاعب فسارعت إلى تمديد عقده حتى عام 2030 في خطوة تهدف إلى حماية استثمارها وضمان تحقيق عائد مالي كبير في حال بيعه.

وتشير المعطيات إلى أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى نحو 4 ملايين دولار بينما قد يحاول الأهلي التفاوض لتخفيض القيمة إلى رقم يقترب من مليوني دولار خاصة في ظل رغبة النادي في إبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو.

لماذا يريده الأهلي؟

اهتمام النادي الأهلي ببنجديدة لا يأتي من فراغ. فالفريق بحاجة إلى مهاجم يجيد استغلال الفرص أمام المرمى و يتحرك بمرونة داخل منطقة الجزاء و يمتلك خبرة أفريقية و وقادر على التأقلم سريعًا مع أجواء المنافسة

كل هذه المواصفات تتوفر بدرجة كبيرة في المهاجم المغربي ما يجعله خيارًا منطقيًا ضمن خطة إعادة بناء الفريق.

قرار حاسم قريبًا

رغم ذلك لا يُعد بنجديدة الخيار الوحيد إذ تدرس إدارة الأهلي عدة أسماء أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي والمفاضلة ستعتمد على عوامل فنية ومالية إلى جانب رؤية الجهاز الفني لاحتياجات الفريق.

لكن المؤكد أن اسم سفيان بنجديدة بات حاضرًا بقوة داخل دائرة الترشيحات وقد يكون أحد أبرز صفقات الصيف إذا ما تحولت المفاوضات إلى خطوات رسمية.

