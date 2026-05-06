ندى بسيوني بعد فوز الأهلي على إنبي: ياما في الجراب وحشتونا

حقق النادي الأهلي، فوزًا هامًّا على نظيره إنبي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وعلقت الفنانة ندي بسيوني ، عبر حسابها بموقع أكس : حسين الشحات كنت فين من زمان، وبن شرقي ، ياما في الجراب والله وحشتونا.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.