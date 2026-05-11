منافسات في فروع القرآن الكريم والتفسير وعلوم الحديث.. ما هي شروط التقديم الخاصة بمسابقة دوري النجباء؟

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن النسخة الأولى من مسابقة “دوري النجباء” التي نظمتها وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت منافسات علمية متميزة بين فرق الديوان العام ومديريات الأوقاف، في 12 فرعًا من العلوم الشرعية، شملت القرآن الكريم والحديث والتفسير والعقيدة والفقه.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسابقة انطلقت من مستوى المساجد ثم الإدارات الفرعية وصولًا إلى التصفيات النهائية، بمشاركة 280 إمامًا، وأسفرت عن فوز فريق الديوان العام بالمركز الأول، تليه مديريتا أوقاف سوهاج والجيزة في المركزين الثاني والثالث.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال المسابقة تحفيز الأئمة على التميز العلمي وصناعة الداعية المستنير، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير للنسخة الأولى دفع الوزارة إلى تنظيمها بشكل ربع سنوي، مع دراسة إطلاق نسخة دولية خلال النسخ المقبلة بمشاركة وزارات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية.