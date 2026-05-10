قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف لمديري المديريات: روح المنافسة والعمل المخلص يمثلان أهم مفاتيح النجاح

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات بوزارة الأوقاف، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة؛ لبحث آليات تطوير العمل الدعوي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات الدعوية والإدارية.

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، ورفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد، والشيخ علي الدين أبو عوض، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، أن روح المنافسة الإيجابية والعمل المخلص يمثلان أحد أهم مفاتيح النجاح في العمل الدعوي والمؤسسي، مشددًا على أن كثيرًا من الإنجازات يمكن تحقيقها بالإمكانات المتاحة متى توافرت الإرادة الصادقة والهمة العالية، وأن النجاح الحقيقي لا يرتبط بكثرة الموارد، بقدر ارتباطه بحسن توظيفها واستثمارها.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافس في العمل الدعوي والإداري بين مختلف المديريات والإدارات؛ بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات بكفاءة، مبينًا أن روح المبادرة والقدرة على التحرك والعمل تمثل الفارق الحقيقي في تحقيق النجاح، وأن المؤسسات التي تمتلك الحماس والإرادة تستطيع تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات.

كما أشار إلى أن بعض الجهات تظل أسيرة لفكرة نقص الإمكانات، في حين تنجح جهات أخرى في تحقيق نتائج ملموسة بالإمكانات نفسها، مؤكدًا أن حسن استثمار المتاح وتحويله إلى نتائج عملية مؤثرة هو معيار النجاح الحقيقي، وأن العمل الجاد القائم على الإبداع والمتابعة المستمرة قادر على تجاوز كثير من العقبات.

وشدد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على أهمية الإخلاص في العمل، وبذل أقصى الجهد الممكن، وعدم انتظار اكتمال الظروف قبل البدء في العمل، مؤكدًا أن الإنسان مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن مقدار ما يقدمه من جهد وعطاء نافع لوطنه ومجتمعه.

كما دعا وزير الأوقاف إلى نشر روح الحماس داخل المديريات والإدارات المختلفة، وتعزيز التفاعل الإيجابي في العمل الدعوي، موضحًا أن المتابعة الجادة والقدرة على تحفيز العاملين من أهم عوامل النجاح المؤسسي في تحقيق الأهداف الدعوية والتوعوية.

وأشاد بالنماذج الناجحة التي استطاعت تحقيق تفاعل مجتمعي داخل المساجد والفعاليات الدعوية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كل تجربة جادة تسهم في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف مسجد مصر بالعاصمة الجديدة وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

ترشيحاتنا

جوري بكر

بعد 3 سنوات من المعاناة.. جوري بكر تجري منظار معدة بعد تعرضها لمشاكل صحية

احمد عز وتوبا بويوكستون

صور جديدة من كواليس مسلسل «الأمير» تجمع أحمد عز وتوبا بويوكستون

مسلسل La Casa de Papel

«الثورة لم تنته بعد».. تفاصيل عودة La Casa de Papel بموسم جديد

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد