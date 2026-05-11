محافظ الغربية: القوافل العلاجية تصل إلى القرى والنجوع لتقديم خدمة صحية مجانية ومتكاملة لأهالينا

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار حرص الدولة على وصول الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم، وتقديم رعاية طبية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن القوافل العلاجية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم المنظومة الصحية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لما توفره من خدمات كشف وعلاج وصرف أدوية بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة من خلال فرق طبية متخصصة وتجهيزات حديثة.

تحرك تنفيذي عاجل وقوافل علاجية

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أعمال القوافل بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات صحية لائقة وآمنة للجميع.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبها، أوضحت مديرية الشئون الصحية بالغربية أن القوافل العلاجية تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية وصرف العلاج بالمجان، ضمن خطة تستهدف تغطية القرى والنجوع والوصول بالخدمة الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين على مستوى المحافظة.