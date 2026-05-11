مصرع ربة منزل وإصابة اثنين في حادث بسوهاج

تحولت رحلة عادية أعلى محور البلينا بمحافظة سوهاج إلى مشهد مأساوي، بعدما فقد قائد سيارة ملاكي السيطرة عليها لتنحرف بقوة وتصطدم بالتلتوار؛ ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة شخصين بإصابات متفرقة، وسط حالة من الذعر بين المارة.

ماذا حدث؟

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور البلينا بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، ووجود متوفاة ومصابين في موقع الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق.

وبالفحص، تبين مصرع سعاد أ. ر، 43 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية النصيرات، وإصابة كلا من:" السيد ع. ص، 35 عامًا، سائق ومقيم بقرية النصيرات، بجرح متهتك بجفن العين اليمنى وإصابات متفرقة بالوجه وكدمة بالقدم اليسرى، ورفعت م. ط، 30 عامًا، عامل ويقيم بذات القرية، بجرح داخلي بالشفاه وجرح بفروة الرأس وخدوش بالجبهة مع اشتباه ما بعد الارتجاج".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

كما قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بالكامل.