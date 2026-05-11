بأيدٍ مصرية خالصة.. ورشة صغيرة في سوهاج تهزم أعطال معدة بملايين الجنيهات

في مشهد يعكس قيمة الخبرة العملية وروح الإبداع داخل مواقع العمل، نجح أحد الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في تحويل قطع خردة بسيطة إلى حل فني أعاد الحياة لمعدة ثقيلة تُقدر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه، بعدما توقفت عن العمل بسبب عطل معقد كاد يكلف الشركة مبالغ طائلة.

ماذا حدث؟

القصة بدأت داخل ورشة إصلاح الطلمبات بمجمع الورش الفنية بمحطة مياه طهطا، حيث واجه الفني عمر حنفي السمنودي عطلًا فنيًا في علبة التروس الخاصة بماتور رفع الكابوت بلودر تابع للشركة، وهي قطعة يصعب توفيرها سريعًا وتحتاج إلى تكلفة مرتفعة حال استيرادها أو شرائها من الوكيل.

وبدلًا من انتظار الحلول التقليدية، قرر الفني الاعتماد على خبرته العملية، ليبدأ في إعادة تصنيع مكونات داخلية بديلة باستخدام قطع مُعاد تدويرها من الخردة داخل الورشة، حتى تمكن خلال خمسة أيام فقط من إعادة تشغيل المعدة بكفاءة كاملة، لتعود مرة أخرى إلى الخدمة داخل قطاعات التشغيل المختلفة.

وأكد محمد كامل، مدير الورش الفنية بالشركة، أن تكلفة الإصلاح لم تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، مقارنة بتكاليف باهظة كانت ستتحملها الشركة حال استبدال القطعة بالكامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد نموذجًا حقيقيًا للاستفادة من الكفاءات الفنية والاعتماد على الإمكانات الذاتية.

ومن جانبه، ثمن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، هذا الجهد، مؤكدًا أن الشركة تدعم النماذج المتميزة القادرة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على المال العام ورفع كفاءة التشغيل.

كما أعلن المهندس السيد عبداللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني، منح الفني عمر السمنودي مكافأة تشجيعية وترشيحه للعامل المثالي لهذا العام، بعد نجاحه في إصلاح علبة التروس محليًا، إلى جانب تكليفه بالتعامل مع الأعطال المشابهة مستقبلًا، في خطوة تؤكد الثقة في قدراته الفنية وتميزه المهني.