جامعة سوهاج تنظم أول ملتقى صحي بصعيد مصر لتطبيق معايير اعتماد المستشفيات

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الملتقى الصحي الأول لاعتماد المستشفيات بمحافظة سوهاج، والذي نظمته مستشفيات سوهاج الجامعية، بحضور الدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تحت عنوان: “نحو تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية”.

وشهد الملتقي مشاركة واسعة من مختلف قطاعات المنظومة الصحية بالمحافظة، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والمتخصصين في مجالات الجودة وسلامة المرضى واعتماد المنشآت الصحية.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني بالدكتور سيد العقدة وجميع الضيوف والحضور داخل رحاب جامعة سوهاج، مؤكدًا أن هذا الملتقى يُعد الأول من نوعه على مستوى صعيد مصر في مجال اعتماد المستشفيات وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ويأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية الطبية ودعم جاهزية المؤسسات الصحية لمسار الاعتماد.

وأوضح النعماني أن الملتقى يمثل لقاءً علميًا ومجتمعيًا يجمع مختلف المشاركين في المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل السبل لتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفيات سوهاج الجامعية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة في المنشآت والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الأسرة بمختلف الأقسام.

واضاف أن جامعة سوهاج أصبحت تضم ٦ مستشفيات جامعية لتقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

وأشاد الدكتور سيد العقدة بالمستوى المتميز الذي تشهده مستشفيات جامعة سوهاج، وبحجم الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، مؤكدًا أن ما شاهده من تطور يعكس التزامًا حقيقيًا بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ويجعل من مستشفيات سوهاج نموذجًا واعدًا في مسار الاعتماد على مستوى صعيد مصر.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن الملتقى ناقش التحديات العملية المرتبطة بتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة بالرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن مستشفيات سوهاج الجامعية تعمل وفق خطة متكاملة لتأهيل مختلف المنشآت الطبية للحصول على الاعتماد، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، وتطبيق نظم الجودة وسلامة المرضى بصورة مستدامة.

وأضاف انه خلال ٣ شهور الماضيه استقبلت المستشفيات الجامعية أكثر من 45 ألف مريض وتم إجراء اكثر من 17 ألف عملية جراحية.

وذكرت الدكتورة أسماء جودة مدير ادارة الجوده وسلامة المرضى أن الملتقى يتضمن عرضًا لجهود مستشفيات سوهاج الجامعية في مجال الجودة والاستعداد للاعتماد، مع استعراض مستشفى الجراحات كنموذج للتطوير المؤسسي وتطبيق معايير الجودة، وذلك إلى جانب عقد جلسة علمية رئيسية بعنوان “معايير اعتماد المستشفيات وتحديات السلامة بالمستشفيات”، بالإضافة إلى جلسة نقاش تفاعلية لطرح تساؤلات الحضور ومناقشة آليات دعم تطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت الصحية.