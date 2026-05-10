الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

خيم الحزن على مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية غرقًا في مياه نهر النيل أمام المدرسة التجريبية، في واقعة مأساوية هزت الأهالي وأثارت حالة من الأسى بين زملائه ومعلميه.

ماذا حدث؟

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في مياه نهر النيل أمام المدرسة التجريبية بدائرة المركز.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة والإنقاذ النهري مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمت أعمال البحث والتمشيط داخل المياه، وتمكنت القوات من انتشال جثمان الطالب بعد دقائق من عمليات البحث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لطالب يُدعى “أحمد ح.م”، يبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيد بالصف الثاني الإعدادي التجريبي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والتي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد أسرته، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

