علماء جامعة سوهاج يتصدرون قوائم المصريين في تصنيف Research.com لعام 2026

حققت جامعة سوهاج إنجازًا علميًا بارزًا باختيار أربعة من أبرز أعضاء هيئة التدريس فيها ضمن قوائم أفضل العلماء المصريين لعام 2026 على بوابة Research.com.

وذلك في ثلاثة مجالات متخصصة هي: الهندسة والتكنولوجيا، والرياضيات، والكيمياء، ما يضع الجامعة في مصاف المؤسسات الأكاديمية الرائدة على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن فخره العميق بهذا الإنجاز العلمي المشرّف الذي حققه أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، والذي يبرهن أن الجامعة ماضية بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها في خريطة الجامعات البحثية الدولية المتميزة.

وهنأ النعماني العلماء الفائزين وهم الدكتور إبراهيم عباس، مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور أحمد أبو ضيف، في مجال الكيمياء، والدكتور أحمد العسقلاني، في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمود عبد العاطي، في مجال الرياضيات، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

وقال الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي، إن الجامعة حققت المرتبة الحادية عشرة وطنيًا، من بين الجامعات المصنّفة على بوابة Research.com، وذلك موزّعًا على ثلاثة مجالات علمية.

وأوضح أن هذا التصنيف يمثّل نقطة تحوّل مهمة في مسيرة النشر العلمي بالجامعة؛ فقد عمل مركز النشر العلمي خلال السنوات الماضية على تهيئة البيئة الداعمة للباحثين، سواء من خلال توفير الاشتراكات في قواعد البيانات الدولية أو تقديم التدريب على أدوات الكتابة الأكاديمية وإدارة المراجع العلمية.

وأكد التزام المركز بمواصلة دعم المنظومة البحثية لاستقطاب المزيد من التصنيفات العالمية الرفيعة.