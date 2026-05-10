بمشاركة 183 طالبًا وطالبة.. انطلاق الموسم الأول من “عباقرة جامعة سوهاج الأهلية”

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، انطلاق الموسم الأول من مسابقة عباقرة جامعة سوهاج الأهلية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الثقافية.

وأكد على أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والثقافية، وتعزز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرًا إلى أن مسابقة «عباقرة الجامعة» تمثل منصة متميزة لاكتشاف المواهب وصقل مهارات التفكير والعمل الجماعي.

وأضاف الدكتور حسين عيدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، أن المرحلة الأولى من المسابقة والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام، أُقيمت بنظام إلكتروني (أونلاين).

وذلك بمشاركة 183 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، في صورة دور تمهيدي، تم خلاله تصفية المشاركين إلكترونيًا، من خلال مجموعة من الأسئلة العامة التي تقيس مستوى الثقافة والمعرفة وسرعة التفكير.

ومن الجدير بالذكر انه بلغ عدد المشاركين من كلية الطب البشري 37 طالبًا وطالبة، ومن كلية الصيدلة 19 طالبًا وطالبة، ومن كلية الهندسة 14 طالبًا وطالبة.

ومن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 53 طالبًا وطالبة، ومن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 17 طالبًا وطالبة، ومن كلية العلوم 19 طالبًا وطالبة، ومن كلية اللغات والعلوم الإنسانية 15 طالبًا وطالبة.

ومن كلية الإعلام 15 طالبًا وطالبة، وأسفرت نتائج المرحلة التمهيدية عن تأهل أفضل 3 طلاب من كل كلية، تمهيدًا لتكوين الفرق التي ستمثل كلياتهم في المراحل التالية من المسابقة.

وقد جاء في المركز الاول من كلية الاعلام الطالب مينا عاطف، ومن كلية الطب البشري الطالبة هانيا محمد، ومن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الطالب بيشوي يوسف، ومن كلية الصيدلة الطالب يوسف محمد.

ومن كلية العلوم الطالبة مي سمير، ومن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية الطالبة ندا نبيل، ومن كلية اللغات والعلوم الإنسانية الطالبة سلمى ناصر، ومن كلية الهندسة الطالب أحمد لطفي.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تتضمن المرحلة التالية تكوين الفرق من الطلاب المتأهلين، على أن يتم بعدها انطلاق منافسات الدور نصف النهائي، والتي ستشهد مواجهات مباشرة بين الفرق، وصولًا إلى المباراة النهائية التي سيتم خلالها تتويج بطل «عباقرة جامعة سوهاج الأهلية».