قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 183 طالبًا وطالبة.. انطلاق الموسم الأول من “عباقرة جامعة سوهاج الأهلية”

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن  الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، انطلاق الموسم الأول من مسابقة عباقرة جامعة سوهاج الأهلية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الثقافية.

وأكد على أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والثقافية، وتعزز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرًا إلى أن مسابقة «عباقرة الجامعة» تمثل منصة متميزة لاكتشاف المواهب وصقل مهارات التفكير والعمل الجماعي.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور حسين عيدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، أن  المرحلة الأولى من المسابقة  والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام، أُقيمت بنظام إلكتروني (أونلاين).

وذلك بمشاركة 183 طالب وطالبة  من مختلف كليات الجامعة، في صورة دور تمهيدي، تم خلاله تصفية المشاركين إلكترونيًا، من خلال مجموعة من الأسئلة العامة التي تقيس مستوى الثقافة والمعرفة وسرعة التفكير.

ومن الجدير بالذكر انه بلغ عدد المشاركين من كلية الطب البشري 37 طالبًا وطالبة، ومن كلية الصيدلة 19 طالبًا وطالبة، ومن كلية الهندسة 14 طالبًا وطالبة.

ومن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 53 طالبًا وطالبة، ومن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 17 طالبًا وطالبة، ومن كلية العلوم 19 طالبًا وطالبة، ومن كلية اللغات والعلوم الإنسانية 15 طالبًا وطالبة.

ومن كلية الإعلام 15 طالبًا وطالبة، وأسفرت نتائج المرحلة التمهيدية عن تأهل أفضل 3 طلاب من كل كلية، تمهيدًا لتكوين الفرق التي ستمثل كلياتهم في المراحل التالية من المسابقة.

وقد جاء في المركز الاول من كلية الاعلام الطالب مينا عاطف، ومن كلية الطب البشري الطالبة هانيا محمد، ومن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الطالب بيشوي يوسف، ومن كلية الصيدلة الطالب يوسف محمد.

ومن كلية العلوم الطالبة مي سمير، ومن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية الطالبة ندا نبيل، ومن كلية اللغات والعلوم الإنسانية الطالبة سلمى ناصر، ومن كلية الهندسة الطالب أحمد لطفي.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تتضمن المرحلة التالية تكوين الفرق من الطلاب المتأهلين، على أن يتم بعدها انطلاق منافسات الدور نصف النهائي، والتي ستشهد مواجهات مباشرة بين الفرق، وصولًا إلى المباراة النهائية التي سيتم خلالها تتويج بطل «عباقرة جامعة سوهاج الأهلية».

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

فتحي عبد السميع شاعر الكائنات الهشة.. كتاب جديد عن مبدع الجنوب وأسئلة النقد

بسمة بوسيل

من أنا حقا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 برسالة مؤثرة

يوسف الشريف مع عمرو الليثي

الليلة.. يوسف الشريف يكشف لـ عمرو الليثي أقرب المنافسين له

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد