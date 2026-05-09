190كجم.. ضبط لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حملة رقابية موسعة استهدفت إحكام السيطرة على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة الغذاء المتداول داخل الأسواق.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور وليد محمود، القائم بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين، أطباء التفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية وشرطة البيئة ومباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من منافذ بيع اللحوم بسوق الصلعا ومنطقة جزيرة شندويل.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 190 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية ولحوم ناتجة عن ذبيحة أنثى، وبعد الفحص تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات واضحة في خواصها، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال تداولها أو بيعها بالأسواق.

وأكدت إدارة الطب البيطري بسوهاج، استمرار تكثيف الرقابة على محال الجزارة ومنافذ تداول اللحوم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الجهات المختصة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على أهمية استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الصحة العامة ومنع وصول أي أغذية غير مطابقة للاشتراطات الصحية إلى المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.