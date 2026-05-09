أزمة قلبية تنهي رحلة “ضابط الإنسانية”.. سوهاج تودع المقدم أحمد علاء بالحزن والدعوات

استيقظت محافظة سوهاج على خبر مؤلم هز أرجاء مديرية الأمن، بعد وفاة المقدم أحمد علاء، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله داخل مقر المديرية، في لحظات تحولت فيها ساعات العمل إلى وداع أخير لضابط عرفه الجميع بحسن الخلق والالتزام.

الراحل لم يكن مجرد مسؤول أمني يؤدي مهامه اليومية، بل كان صاحب حضور هادئ وسيرة طيبة تركت أثرًا واضحًا بين زملائه وكل من تعامل معه، حيث ارتبط اسمه داخل المديرية بالاحترام والإنسانية والتفاني في العمل، وهو ما جعل نبأ وفاته ينتشر سريعًا مصحوبًا بحالة كبيرة من الحزن.

ماذا حدث؟

وبحسب مقربين منه، فإن المقدم أحمد علاء تعرض لأزمة صحية مفاجئة داخل مكتبه خلال مباشرة عمله، وعلى الفور جرت محاولات لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن الجميع من استيعاب ما حدث، ليسدل الستار على رحلة ضابط أفنى سنوات عمره في خدمة عمله ووطنه.

وعقب إعلان الوفاة، تداول زملاؤه وأصدقاؤه كلمات نعي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا للضابط المحترم صاحب السيرة الحسنة، والذي لم يتأخر يومًا عن أداء واجبه أو تقديم الدعم لكل من حوله.

كما خيمت حالة من الحزن داخل مديرية الأمن، حيث حرص عدد من القيادات الأمنية والضباط والأفراد على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ما قدمه طوال سنوات خدمته في ميزان حسناته.