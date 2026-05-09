قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزمة قلبية تنهي رحلة “ضابط الإنسانية”.. سوهاج تودع المقدم أحمد علاء بالحزن والدعوات

الفقيد
الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

استيقظت محافظة سوهاج على خبر مؤلم هز أرجاء مديرية الأمن، بعد وفاة المقدم أحمد علاء، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله داخل مقر المديرية، في لحظات تحولت فيها ساعات العمل إلى وداع أخير لضابط عرفه الجميع بحسن الخلق والالتزام.

الراحل لم يكن مجرد مسؤول أمني يؤدي مهامه اليومية، بل كان صاحب حضور هادئ وسيرة طيبة تركت أثرًا واضحًا بين زملائه وكل من تعامل معه، حيث ارتبط اسمه داخل المديرية بالاحترام والإنسانية والتفاني في العمل، وهو ما جعل نبأ وفاته ينتشر سريعًا مصحوبًا بحالة كبيرة من الحزن.

ماذا حدث؟

وبحسب مقربين منه، فإن المقدم أحمد علاء تعرض لأزمة صحية مفاجئة داخل مكتبه خلال مباشرة عمله، وعلى الفور جرت محاولات لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن الجميع من استيعاب ما حدث، ليسدل الستار على رحلة ضابط أفنى سنوات عمره في خدمة عمله ووطنه.

وعقب إعلان الوفاة، تداول زملاؤه وأصدقاؤه كلمات نعي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا للضابط المحترم صاحب السيرة الحسنة، والذي لم يتأخر يومًا عن أداء واجبه أو تقديم الدعم لكل من حوله.

كما خيمت حالة من الحزن داخل مديرية الأمن، حيث حرص عدد من القيادات الأمنية والضباط والأفراد على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ما قدمه طوال سنوات خدمته في ميزان حسناته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج ضابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

تقرير: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في الربع الأول من عام 2026 بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

الذهب

أسعار الذهب خلال أسبوع.. قفزة عالمية وعيار 21 يرتفع إلى 7035 جنيهًا

بيتكوين

بيتكوين تواصل الصعود وتتخطى 80 ألف دولار وسط زخم مؤسسي متزايد

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد