بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC) الذي أظهر أن سوق

طاقة الرياح في مصر يشهد عودة واضحة إلى مسار النمو، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية عززت الاستقرار وسرّعت تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، يواصل القطاع التوسع عبر مناقصات تنافسية واستثمارات من القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير شبكات الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة.

كما لفت التقرير إلى تشغيل نحو 1.15 جيجاوات من طاقة الرياح خلال 2025، إلى جانب 1.3 جيجاوات قيد الإنشاء ونحو 10 جيجاوات في مراحل التطوير، ما يشير إلى زخم متجدد وخط مشروعات طموح.

وعلى صعيد آخر، طرحت مصر مناقصة جديدة بقدرة 1 جيجاوات في منطقة غرب سوهاج بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، في خطوة تعكس تحولًا نحو آليات تنافسية أكثر كفاءة.