هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
بـتكلفة 6 ملايين جنيه.. انطلاقة جديدة لجراحات اليد الميكروسكوبية بجامعة سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل جهاز منظار مفاصل الرسغ والكوع بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات الجامعة، في خطوة تُعد إضافة نوعية للمنظومة الطبية وتدعم تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى.

وأوضح النعماني أن الجهاز الجديد، الذي تبلغ تكلفته نحو 6 ملايين جنيه، جاء بدعم وتبرع من بنك فيصل الإسلامي، مشيدًا بالدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية في دعم القطاع الصحي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

واكد أن تشغيل هذا الجهاز يعزز من مكانة وحدة الجراحات الميكروسكوبية كمركز متخصص في جراحات اليد الدقيقة، ويواكب أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية عالميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إدخال منظار مفاصل الرسغ والكوع يمثل نقلة نوعية في جراحات اليد الدقيقة، حيث يُتيح إجراء تدخلات جراحية متقدمة بأقل قدر من التدخل الجراحي، ما ينعكس على سرعة تعافي المرضى وتقليل المضاعفات.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم بالفعل إجراء أول عملية جراحية باستخدام منظار اليد داخل وحدة الجراحات الميكروسكوبية، لافتًا إلى أن الجهاز يفتح آفاقًا جديدة لعلاج العديد من الحالات المعقدة بدقة عالية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر عثمان، نائب مدير المستشفى ومدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، أن الجهاز يُستخدم في مجموعة واسعة من الجراحات الدقيقة، من بينها استكشاف مفصل الرسغ، وإعادة بناء الأربطة الداخلية للرسغ والكوع، وعلاج إصابات الغضروف الليفي الثلاثي باليد، وتثبيت كسور العظمة الزورقية.

وذلك إلى جانب تسليك العصب الأوسط، وعلاج حالات “لقيمة العضد” (tennis elbow)، فضلًا عن إزالة الالتصاقات داخل المفاصل وأخذ عينات دقيقة لأغراض التشخيص والبحث العلمي.

