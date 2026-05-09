سوهاج... قافلة أطراف صناعية مجانية لـ 200 حالة من ذوي الهمم

سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وفد مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل"، وذلك في إطار تنفيذ قافلة الأطراف الصناعية المجانية بالمحافظة، والتي تستهدف تقديم خدماتها لـ200 حالة من أبناء المحافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ومحمد أبو العجب مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

ماذا حدث؟

ورحب المحافظ بوفد المؤسسة، مشيدا بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسة في مجال تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية، خاصة ما يتعلق بتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية الحديثة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين بالمجان، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع.

وأكد "راشد" حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات والجهود التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون اللازم لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأوضح وفد المؤسسة أن القافلة تأتي استكمالا للتعاون المثمر مع محافظة سوهاج خلال الأعوام السابقة، والذي أسفر عن تنفيذ عدد من الأطراف الصناعية للحالات المستحقة من أبناء المحافظة، لافتين إلى أن المرحلة الحالية تتضمن تنفيذ القافلة بمراحلها المختلفة “الأبحاث الاجتماعية، وأخذ المقاسات، والتسليمات”.

وذلك من خلال فرق عمل متخصصة وباحثين ميدانيين تابعين للمؤسسة، وفي نهاية اللقاء، وجه محافظ سوهاج الجهات المعنية بتقديم التيسيرات اللازمة لفرق العمل الميداني، وتذليل أية معوقات.

بما يضمن سرعة الانتهاء من الأبحاث والمعاينات الميدانية، تمهيدا لبدء مراحل تنفيذ وتركيب الأطراف الصناعية للحالات المستحقة.

حملة مكبرة



مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية



قمح



غادة عبد الرازق



