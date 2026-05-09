محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنشاة ضمن الموجة 29

قاد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وأوضح محافظ سوهاج أن الحملة تستهدف تنفيذ 10 قرارات إزالة بمركز المنشاة، تشمل حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من بينها إزالة مبنى مخالف مكون من دورين مقام على أرض زراعية.

بالإضافة إلى عدد من المباني والمنشآت المخالفة الأخرى، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفة، وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأشار "راشد" إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة 29، واسترداد حق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل قوة في فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.