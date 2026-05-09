بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج

في مشهد إنساني امتزجت فيه مشاعر الحب بالفخر، تحولت ساحة مدرسة كمال الداخلي الابتدائية الإعدادية بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، إلى لوحة وفاء نادرة، خلال احتفال التلاميذ والمعلمين ببلوغ الأستاذ عبدالناصر عبدالودود علي عبدالكريم سن المعاش، بعد رحلة طويلة قضاها بين الفصول، تاركًا أثرًا طيبًا في قلوب الجميع.

احتفال مميز لمعلم في سوهاج

ومنذ اللحظات الأولى للاحتفال، علت الأغاني الوطنية داخل المدرسة، بينما اصطف التلاميذ في ممر شرفي حمل الكثير من الامتنان، مرددين كلمات الحب والدعاء لمعلمهم الذي ارتبط اسمه بالالتزام والهدوء وحسن المعاملة، وسط تصفيق حار من زملائه الذين حرصوا على مشاركته هذه اللحظة المؤثرة.

ورفعت وجوه الأطفال البريئة لافتات تحمل عبارات الشكر والعرفان، فيما قدم عدد من التلاميذ هدايا رمزية وباقات ورد تعبيرًا عن حبهم لمعلمة قضى سنوات عمره في غرس القيم والعلم داخل نفوسهم، في مشهد أبكى كثيرين داخل المدرسة.

ولم يتمالك عدد من المعلمين دموعهم أثناء تكريم زميلهم، مؤكدين أن الأستاذ عبدالناصر كان نموذجًا للمعلم صاحب الرسالة، الذي لم يتأخر يومًا عن دعم تلاميذه أو مساندة زملائه، وأن رحيله إلى سن المعاش لا يعني غيابه عن القلوب التي حفظت له كل مواقف الخير.

وشهد الاحتفال كلمات مؤثرة من إدارة المدرسة والمعلمين، الذين تحدثوا عن رحلة عطاء طويلة امتدت لسنوات داخل مدرسة كمال الداخلي، كان خلالها المعلم الخبير مثالًا للانضباط والإخلاص والتفاني في أداء رسالته التعليمية.

وفي نهاية الاحتفال، التقط التلاميذ صورًا تذكارية مع معلمهم، بينما بقيت الأغاني الوطنية تملأ المكان، وكأن المدرسة بأكملها كانت تودع واحدًا من أصحاب البصمة الطيبة، الذين يرحلون عن مقاعد العمل، لكنهم يظلون حاضرين في ذاكرة الأجيال.