الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يوجه رؤساء المدن بالاستنفار الشامل لإزالة التعديات

سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلق اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تحذيراً شديد اللهجة لكافة المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في حماية الرقعة الزراعية التي تعتبر "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن سلطة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء.

محافظة سوهاج

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 29 لإزالة التعديات، حيث أصدر توجيهات صارمة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنفيذ الكلي لجميع قرارات الإزالة، مع إزالة كافة أشكال المخالفات من جذورها لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وأعلن اللواء طارق راشد عن إجراءات رادعة تجاه الشق الإداري، مؤكداً تحويل جميع المتقاعسين عن العمل، أو من يثبت تورطهم في المساعدة أو التستر على المخالفات، إلى التحقيق العاجل، قائلاً: "لن يفلت مقصر من الحساب، وحماية أملاك الدولة واجب وطني لا يقبل القسمة على اثنين".

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الوحدات المحلية، وتجهيز كافة المعدات والآليات اللازمة، مع تفعيل بروتوكول التعاون بين المراكز المتجاورة لتبادل الدعم بالمعدات الثقيلة لضمان إنجاز المهام في أسرع وقت ممكن.

واختتم محافظ سوهاج  بالتأكيد على استمرار جولاته المفاجئة بكافة المراكز والقرى لمتابعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مختتماً برسالة حاسمة: "مش هسيب أي حالة مخالفة، وسأنتقل بنفسي لكل موقع للتأكد من استرداد حق الدولة وهيبتها".

