الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بـ6 ملايين جنيه.. جامعة سوهاج تدخل عصر جراحات اليد الذكية

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

خطوة طبية جديدة وضعت مستشفيات جامعة سوهاج في صدارة التخصصات الدقيقة، بعدما أعلنت إدارة الجامعة تشغيل منظار مفاصل الرسغ والكوع لأول مرة داخل وحدة الجراحات الميكروسكوبية، في نقلة نوعية تستهدف تطوير جراحات اليد الدقيقة وفق أحدث التقنيات العالمية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجهاز الجديد، الذي بلغت تكلفته نحو 6 ملايين جنيه، يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن توفيره جاء بدعم من بنك فيصل الإسلامي، في إطار المشاركة المجتمعية لدعم الخدمات الطبية المتقدمة.

وأوضح أن تشغيل المنظار يُعد بداية مرحلة جديدة في تخصص الجراحات الميكروسكوبية، خاصة مع قدرته على إجراء تدخلات دقيقة للغاية دون الحاجة إلى جراحات تقليدية واسعة، ما يساهم في تقليل الألم وسرعة تعافي المرضى ورفع نسب نجاح العمليات المعقدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نصر الدين حمدون إلى أن الجهاز يمثل طفرة حقيقية في جراحات اليد، لما يوفره من دقة عالية في التعامل مع إصابات الرسغ والكوع والأربطة الدقيقة، مؤكدًا أن إدخاله للخدمة يعكس التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات الجامعية.

فيما كشف الدكتور أحمد كمال عن نجاح الفريق الطبي بالفعل في إجراء أول عملية باستخدام المنظار الجديد داخل وحدة الجراحات الميكروسكوبية، مؤكدًا أن التقنية الحديثة ستفتح الباب أمام علاج حالات معقدة كانت تحتاج في السابق إلى تدخلات جراحية أكبر.

وأوضح الدكتور ياسر عثمان أن المنظار يستخدم في عدد كبير من الجراحات الدقيقة، أبرزها إعادة بناء أربطة الرسغ والكوع، وعلاج إصابات الغضروف الليفي، وتثبيت الكسور الدقيقة، وتسليك الأعصاب، وعلاج حالات “التنس إلبو”، إضافة إلى إزالة الالتصاقات وأخذ عينات دقيقة لأغراض التشخيص والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها مستشفيات جامعة سوهاج، بهدف تحويلها إلى مركز متقدم للجراحات الدقيقة والخدمات الطبية المتخصصة على مستوى الصعيد.

