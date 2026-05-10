محافظ سوهاج يُعلن فتح مسارات بديلة لتوريد القمح وزيادة لجان استلام المحصول

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بتوفير مسارات بديلة لتوريد محصول القمح وزيادة كفاءة العمل الميداني، وذلك من أجل التيسير على المزارعين، واستجابةً لمطالبهم بإنهاء التكدس أمام نقاط التوريد.

وفي استجابة سريعة للإقبال الكثيف للمزارعين والموردين بمركز ومدينة طهطا ، قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع شركة مطاحن مصر العليا لزيادة أعداد العاملين بلجان الفرز في بنكر طهطا لضمان سرعة الفحص وعدم تعطيل الموردين.

كما تهيب المديرية بالمزارعين استغلال السعات التخزينية الكبيرة في صومعة غرب طهطا، والتي تصل إلى 60 ألف طن، مقابل 25 ألف طن فقط لبنكر طهطا، وذلك لضمان تسليم المحصول في وقت قياسي ودون انتظار.

من ناحية أخرى أعلن محافظ سوهاج اللواء طارق راشد عن استلام شون وصوامع المحافظة ما يزيد عن 116 ألف طن من الاقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة وأن كل التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والموردين متوفرة و مع سرعة صرف المستحقات المالية عقب التوريد وتسليم المحصول.