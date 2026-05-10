القبض على شخصين لسرقتهما طفاية حريق من ميني باص خاص بمدرسة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة طفاية حريق من داخل سيارة "مينى باص" خاص بإحدى المدارس حال توقفه أسفل أحد العقارات بسوهاج.

وبالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها وقائدها (سائق بإحدى المدارس ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 الجارى قام شخصين بسرقة طفاية حريق من داخل السيارة حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية - مقيمان بسوهاج) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن طفاية الحريق المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.