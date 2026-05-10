القبض على قائد دراجة نارية تحرش بفتاة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وبسؤالها أقرت بأنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بالتحرش بها.

وتم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية.