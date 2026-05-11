4 أيام للتحقيقات.. حبس متحرش الموتوسيكل في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس قائد دراجة نارية، ظهر في مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة أول سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة بين الأهالي، بعدما وثق لحظة قيام شاب يستقل “موتوسيكل” بمضايقة فتاة والتحرش بها في الشارع العام، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع لفحص الواقعة والتأكد من تفاصيلها.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج. وبسؤالها، أكدت تعرضها للتحرش أثناء سيرها بالشارع من قبل قائد الدراجة النارية الظاهر في الفيديو المتداول.

كما أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطه، بالإضافة إلى التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.