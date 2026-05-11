لحظة إنسانية مؤثرة.. هانز فليك يكشف ما حدث قبل التتويج بالدوري

كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني، عن موقف إنساني مؤثر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد.

وأوضح فليك أنه تلقى صباح يوم المباراة اتصالًا من والدته أخبرته فيه بوفاة والده، مشيرًا إلى أنه تردد في البداية بين إخفاء الخبر أو إبلاغ لاعبيه، قبل أن يقرر مشاركتهم الموقف نظرًا لعلاقته القوية بهم داخل الفريق.

وأضاف أن رد فعل اللاعبين والجهاز الفني كان استثنائيًا، مؤكدًا أنه شعر بدعم كبير من الجميع داخل النادي، وهو ما جعله يصف الفريق بأنه “عائلة حقيقية”.

كما عبّر المدرب الألماني عن سعادته وفخره بالعمل داخل برشلونة، مشيدًا بالأجواء داخل النادي وبما يلقاه من دعم واحترام في مدينة برشلونة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يشعر بأنه في المكان الصحيح، مع رغبة قوية في مواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة.

فاز فريق برشلونة بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما (الكلاسيكو)، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل راشفورد هدف أول رائع في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 18.