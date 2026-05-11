مورينيو يقترب من العودة لريال مدريد وسط دعم إداري داخل النادي

كشفت صحفية الآس الاسبانية أن نادي ريال مدريد يضع هدفًا رئيسيًا للموسم الكروي 2026/2027 يتمثل في استعادة هيبة الفريق وعودته للمنافسة بقوة على البطولات، بعد مرحلة من التراجع النسبي في الأداء.

وأوضحت التقارير أن الإدارة تخطط لفرض نظام صارم داخل الفريق، يتضمن قواعد واضحة يلتزم بها جميع اللاعبين، إلى جانب منح الجهاز الفني صلاحيات كاملة لإدارة غرفة الملابس وضبط الانضباط.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر إعلامية إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يحظى بدعم داخل إدارة النادي، وسط حديث عن مفاوضات متقدمة قد تقوده للعودة إلى تدريب الفريق من جديد، مع توقعات بأن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة إذا اكتملت التفاصيل بين الطرفين.

فاز فريق برشلونة بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما (الكلاسيكو)، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل راشفورد هدف أول رائع في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 18.