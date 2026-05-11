صفوة المجتمع.. تعليق مثير من عمرو الدردير بعد فوز برشلونة بالليجا

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على فوز برشلونة على ريال مدريد وتتويجه بـالدوري الإسباني، من خلال منشور ساخر أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه جماهير برشلونة بأسلوب طريف وغير تقليدي.

فوز برشلونه علي ريال مدريد

وقال الدردير عبر حسابه علي فيسبوك" إن لديه قناعة بأن جمهور برشلونة “من الناس الراقية وصفوة المجتمع”، في إشارة ساخرة إلى أسلوب التشجيع والانتماء للنادي، مضيفًا أن مشجعي الفريق يتميزون بذوق وثقافة عالية.

وواصل حديثه متخيلًا فكرة إنشاء “دولة خاصة” تجمع كل مشجعي برشلونة، معتبرًا أنها ستكون من أكثر الدول تقدمًا في العالم اقتصاديًا وتعليميًا وسياسيًا، بسبب ما وصفه بطبيعة جمهور النادي.

واختتم منشوره بتحية لمشجعي برشلونة بعد التتويج بـالدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق حقق اللقب على حساب ريال مدريد، في إشارة إلى المنافسة التقليدية بين قطبي الكرة الإسبانية.

فاز فريق برشلونة بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما (الكلاسيكو)، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل راشفورد هدف أول رائع في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 18.