أحمد شوبير: قرار نهائي حسم أزمة حكام مباراة الزمالك وسيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الجدل الذي أُثير حول طلب نادي الزمالك استقدام حكام أجانب لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا انتهى بشكل نهائي بعد عدم اتخاذ أي خطوات رسمية في هذا الملف.

وأوضح شوبير خلال برنامجه “الناظر”، أنه سبق وتحدث عن وجود تيار داخل نادي الزمالك يرفض فكرة استقدام حكام أجانب، وهو ما انعكس في النهاية على القرار، حيث لم يتم سداد رسوم الطلب قبل الموعد المحدد في 10 من الشهر.

وأضاف أن المباراة أُديرت بطاقم تحكيم مصري، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو كان متوقعًا منذ البداية، ولم تكن هناك مؤشرات قوية على إتمام إجراءات الاستعانة بحكام أجانب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا بالجولة الختامية من مرحلة التتويج ببطولة الدورى، باللقاء الذى يقام فى الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجارى باستاد القاهرة الدولي.