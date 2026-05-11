منحة رقمية مجانية من التعليم العالي للشباب.. تفاصيل وطريقة التقديم

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وسد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متخصص بمجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات (IT).

​يأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون استراتيجي بين الوزارة وإحدى الشركات التكنولوجية العالمية وبدعم من صندوق تطوير التعليم، ليكون بمثابة جسر عبور للشباب نحو وظائف المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

​تأهيل الكوادر لمتطلبات السوق الدولية

و​يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الكوادر المؤهلة تقنياً من خلال تقديم محتوى تعليمي وتطبيقي مكثف، حيث يركز على:

​أساسيات الشبكات: فهم معمق لبنية الشبكات وكيفية عمل الإنترنت.

​الإدارة والحلول التقنية: تدريب عملي على إدارة الشبكات وحل المشكلات الفنية المعقدة.

​المهارات التطبيقية: بناء مهارات عملية مطلوبة بشدة في أسواق العمل المحلية والدولية.

​دعم استراتيجية التحول الرقمي

​وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية الشاملة للدولة المصرية لتمكين الشباب، من خلال إكسابهم الخبرات التكنولوجية التطبيقية التي تتماشى مع توجهات الحكومة نحو "مصر الرقمية".

ويسعى البرنامج إلى تحويل القدرات الشبابية إلى طاقات منتجة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

​رابط التسجيل وتفاصيل الالتحاق

​دعت الوزارة الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم الرقمية إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، للبدء في رحلة تدريبية احترافية تحت إشراف خبراء متخصصين.

برنامج المشروعات البحثية

وكانت أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف ضمن برنامج البريكس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2026.

يأتي ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار دعم التعاون العلمي الدولي وتعزيز الشراكات البحثية بين دول مجموعة البريكس.

ويهدف ذلك لدعم مشروعات بحثية مشتركة تسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين دول البريكس.

دعم المشروعات البحثية المشتركة

ويستهدف البرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، والتي تشمل: الموارد المائية، والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والصحة والتكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي، والغذاء، وعلوم المواد، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للجانب المصري في المشروع، ولمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويشترط البرنامج أن يضم التحالف البحثي شركاء من ثلاث دول على الأقل من دول البريكس، مع الالتزام بقواعد التمويل الوطنية الخاصة بكل جهة داعمة، على أن يتم التقديم من خلال منصة BRICS الدولية، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم الوطنية لدى الهيئة.

ويجب على الفريق الدولي المشترك تقديم النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه 16 يونيو 2026 – الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية.