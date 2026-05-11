الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 11 مايو

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الأثنين 11مايو 2026 في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره .

سعر الدولار فى البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.51جنيه للشراء.

52.65 جنبه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

52.60جنيه للشراء.

52.70جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك أبو ظبي

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.60جنيه للشراء.

52.70جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر و الأهلي

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:

52.51 جنيه للشراء.

52.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العقاري المصري العربي نحو:

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأولي نحو:

52.48 جنيه للشراء.

52.58 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.42 جنيه للشراء.

52.52 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، اليومالاثنين نحو 13.95 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فى البنك العربي الأفريقي 13.86 جنيه للشراء،و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجلت سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر صباح اليوم الاثنين نحو13.95 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي صباح اليومالاثنين عند 13.97 جنيه للشراء، مقابل 14.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية صباح اليوم الاثنين عند13.93 جنيه للشراء، مقابل 14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي صباح اليومالاثنين لمستوى 14.01 جنيه للشراء، مقابل 14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان 13.96 جنيه للشراء، و14.02 جنيهللبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 166.57 جنيهللشراء، و171.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 166.86 جنيه للشراء، و171.87 جنيهللبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB





الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 168 جنيهاً للشراء، و171.81 جنيهللبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي





سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 166.79 جنيهللشراء، و171.85 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 166.58 جنيه للشراء،و171.86 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

تراجع الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 14.32 جنيه،بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 14.9 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 14.2 جنيه في المصرف المتحد، وسجل أعلى سعر للشراء عند 14.33 جنيه في مصرف أبوظبيالإسلامي-ADIB

سعر اليورو اليوم في البنوك

تراجع اليورو أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 62.03 جنيه، بينما سجل أعلى سعرللبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 62.45 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 60.75 جنيهفي المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 61.7 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

تراجع الجنيه الاسترليني أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 71.68 جنيه، بينما سجلأعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 72.24 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 70.53 جنيه فيالمصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 71.29 جنيه