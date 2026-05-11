الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين

تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين ارتفاعاً مفاجئاً في درجات الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض لموجة طقس حارة خلال الايام المقبل بدءا من اليوم وحتي السبت المقبل، حيث تصل درجة الحرارة إلى 42 في بعض المحافظات.





الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم فى القاهرة والمحافظات ، وتستمر موجة الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل أعلى معدلاتها على كافة المحافظات ويسود طقس حار إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.





ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





سيكون طقس اليوم الاثنين معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا نهارًا ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء معتدلة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل.

الحرارة تصل إلى 42 درجة

وأوضحت الهيئة، في بيانها الرسمي، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

على السواحل الشمالية تتراوح بين 27 و36 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 33 و37 درجة، وتصل في شمال الصعيد إلى ما بين 34 و39 درجة، فيما تسجل جنوب البلاد أعلى المعدلات بين 40 و42 درجة مئوية.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة، تسود شبورة مائية على بعض الطرق من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم - مطروح -سيوة ومحافظة الوادي الجديد، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتسود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.





درجات الحرارة اليوم :

القاهرة: العظمى 34- الصغرى 21

6 أكتوبر: العظمى 35- الصغرى 20

بنها: العظمى 34- الصغرى 21

دمنهور: العظمى 32- الصغرى 18

وادي النطرون: العظمى 33- الصغرى 17

كفرالشيخ: العظمى 30- الصغرى 18

بلطيم: العظمى 28- الصغرى 17

المنصورة: العظمى 32- الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 33- الصغرى 20

شبين الكوم: العظمى 33- الصغرى 19

طنطا: العظمى 32- الصغرى 19

دمياط: العظمى 27- الصغرى 19

بورسعيد: العظمى 30- الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 35- الصغرى 20

السويس: العظمى 33- الصغرى 20

العريش: العظمى 28- الصغرى 16

رفح: العظمى 27- الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 34- الصغرى 17

نخل: العظمى 32- الصغرى 14

كاترين: العظمى29- الصغرى 12

الطور: العظمى 32- الصغرى 21

طابا: العظمى 31- الصغرى 18

شرم الشيخ: العظمى 34- الصغرى 23

الغردقة: العظمى 33- الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 30- الصغرى 18

العلمين: العظمى 30- الصغرى 18

مطروح: العظمى 31- الصغرى 17

السلوم: العظمى 38- الصغرى 19

سيوة: العظمى 39- الصغرى 20

رأس غارب: العظمى 33- الصغرى 21

سفاجا: العظمى 34- الصغرى 21

مرسى علم: العظمى 33- الصغرى 22

شلاتين: العظمى 34- الصغرى 23

حلايب: العظمى 31- الصغرى22

أبو رماد: العظمى 32- الصغرى 21

مرسى حميرة: العظمى 31- الصغرى 22

أبرق: العظمى 32- الصغرى 23

جبل علبة: العظمى 30- الصغرى 23

الفيوم: العظمى 36- الصغرى 19

بني سويف: العظمى 36- الصغرى 19

المنيا: العظمى 36- الصغرى 19

أسيوط: العظمى 37 - الصغرى 20

سوهاج: العظمى 38- الصغرى 21

قنا: العظمى 40 - الصغرى 23

الأقصر: العظمى 40- الصغرى24

أسوان: العظمى 41- الصغرى 25

الوادي الجديد: العظمى 39- الصغرى 23

أبو سمبل: العظمى 40- الصغرى 24.