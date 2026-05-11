قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روشتة شاملة من رئيس تعليم الشيوخ لتطوير التعليم والقضاء على الغش.. تفاصيل
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات قمة «إفريقيا إلى الأمام» اليوم بالعاصمة الكينية
البنك المركزي:الاحتياطيات النقدية ارتفعت 52.8 مليار دولار في مارس الماضي
ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
مدبولي خلال جولة تفقدية بالسادات و6 أكتوبر: الصناعة تقود قاطرة النمو الاقتصادي
الخارجية الإيرانية: مقترح إنهاء الحرب مع واشنطن وفتح مضيق هرمز “سخي ومشروع”
الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين
بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين ارتفاعاً مفاجئاً في درجات الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض لموجة طقس حارة خلال الايام المقبل بدءا من اليوم وحتي السبت المقبل، حيث تصل درجة الحرارة إلى 42 في بعض المحافظات.

 

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم فى القاهرة والمحافظات ، وتستمر موجة الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل أعلى معدلاتها على كافة المحافظات ويسود طقس حار إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.


 

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة


 

سيكون طقس اليوم الاثنين معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة  تدريجيًا نهارًا ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء معتدلة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل.

الحرارة تصل إلى 42 درجة

وأوضحت الهيئة، في بيانها الرسمي، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

على السواحل الشمالية تتراوح بين 27 و36 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 33 و37 درجة، وتصل في شمال الصعيد إلى ما بين 34 و39 درجة، فيما تسجل جنوب البلاد أعلى المعدلات بين 40 و42 درجة مئوية.


 الظواهر الجوية المتوقعة اليوم 

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة، تسود شبورة مائية على بعض الطرق من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم - مطروح -سيوة ومحافظة الوادي الجديد، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتسود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


درجات الحرارة اليوم :

القاهرة: العظمى 34- الصغرى 21

6 أكتوبر: العظمى 35- الصغرى 20

بنها: العظمى 34- الصغرى 21

دمنهور: العظمى 32- الصغرى 18

وادي النطرون: العظمى 33- الصغرى 17

كفرالشيخ: العظمى 30- الصغرى 18

بلطيم: العظمى 28- الصغرى 17

المنصورة: العظمى 32- الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 33- الصغرى 20

شبين الكوم: العظمى 33- الصغرى 19

طنطا: العظمى 32- الصغرى 19

دمياط: العظمى 27- الصغرى 19

بورسعيد: العظمى 30- الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 35- الصغرى 20

السويس: العظمى 33- الصغرى 20

العريش: العظمى 28- الصغرى 16

رفح: العظمى 27- الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 34- الصغرى 17

نخل: العظمى 32- الصغرى 14

كاترين: العظمى29- الصغرى 12

الطور: العظمى 32- الصغرى 21

طابا: العظمى 31- الصغرى 18

شرم الشيخ: العظمى 34- الصغرى 23

الغردقة: العظمى 33- الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 30- الصغرى 18

العلمين: العظمى 30- الصغرى 18

مطروح: العظمى 31- الصغرى 17

السلوم: العظمى 38- الصغرى 19

سيوة: العظمى 39- الصغرى 20

رأس غارب: العظمى 33- الصغرى 21

سفاجا: العظمى 34- الصغرى 21

مرسى علم: العظمى 33- الصغرى 22

شلاتين: العظمى 34- الصغرى 23

حلايب: العظمى 31- الصغرى22

أبو رماد: العظمى 32- الصغرى 21

مرسى حميرة: العظمى 31- الصغرى 22

أبرق: العظمى 32- الصغرى 23

جبل علبة: العظمى 30- الصغرى 23

الفيوم: العظمى 36- الصغرى 19

بني سويف: العظمى 36- الصغرى 19

المنيا: العظمى 36- الصغرى 19

أسيوط: العظمى 37 - الصغرى 20

سوهاج: العظمى 38- الصغرى 21

قنا: العظمى 40 - الصغرى 23

الأقصر: العظمى 40- الصغرى24

أسوان: العظمى 41- الصغرى 25

الوادي الجديد: العظمى 39- الصغرى 23

أبو سمبل: العظمى 40- الصغرى 24.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الطقس الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

الزمالك و اتحاد العاصمه

لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

محسن رضائي

إشعال نار الفتن.. مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

ممثلا المنشآت الطبية بالصحة السعودية لـ"أ ش أ": تكامل صحي مصري سعودي لخدمة ضيوف الرحمن

تكامل صحي مصري سعودي لخدمة ضيوف الرحمن

حزب الله

حزب الله يقتل جنديا إسرائيليا ويعطل منظومة للقبة الحديدية

بالصور

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد