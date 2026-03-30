رئيس مياه القليوبية: حريصون على رفع كفاءة المحطات ومد الشبكات

أكد المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه يتم العمل على قدم وساق لرفع كفاءة المحطات وإنشاء محطات جديدة بالإضافة إلى تطوير ومد الشبكات لتغطية أكبر نسبة ممكنة بالمحافظة تمهيدا للوصول لتغطية كاملة لكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح أنه تبلغ المساحة المخدومة بالمحافظة من الشركة حوالي 1011 كم2، بإجمالي عدد سكان مخدومين 5.32 مليون مواطن.

القليوبية تضم 161 محطة

وقال فوده إنه بالنسبة لمنظومة مياه الشرب فبلغ إجمالي عدد محطات مياه الشرب بالمحافظة 161 محطة، ما بين 7 محطات مرشحة كبري، و30 محطة مرشحة صغري، و124 محطة ارتوازية، بطاقة تصميمية بلغت 925 ألف متر 3 / اليوم، وطاقة فعلية 838 ألف متر3 / اليوم، بإجمالي أطوال شبكات 6766 كيلو متر، بنسبة تغطية لمياه الشرب بلغت 98%.



وأشار إلى أنه يبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 25 محطة، بطاقة تصميمية بلغت 606 ألف متر3 / اليوم، فيما بلغ إجمالي عدد محطات رفع الصرف الصحي بالمحافظة 233 محطة رفع، بإجمالي كميات مياه مجمعة داخل المحافظة 374 ألف متر 3 / اليوم، ليتم معالجة 266 ألف متر3 / اليوم، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة 3525 كيلو متر.