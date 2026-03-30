من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

خلال ساعات، تتعرض البلاد لموجة عنيفة من الطقس السيئ وتقلبات جوية جديدة في بدايات فصل الربيع، حيث تشهد الاجواء امطار غزيرة وسيول يصعب معها الخروج من المنزل وهو ما قد يستدعي إصدار قرار بـ تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء على إثر حالة الطقس غدا، مثلما حدث الأسبوع الماضي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا وحتى نهاية الأسبوع ، حيث تشهد هذه الايام الثلاثة موجة طقس عنيفة وأجواء غير مستقرة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، من عودة فرص وتوقعات سقوط الأمطار بداية من طقس غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفقًا لخرائط وصور الأقمار الصناعية، والتقارير الخاصة بالضغط الجوي وحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث طلبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل من تأثير موجة الاضطرابات الجوية والطقس السيئ المنتظرة بدءا من غدٍ الثلاثاء.

الظواهر الجوية غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي ستضرب مصر بداية من غدٍ الثلاثاء وتستمر لمدة 72 ساعة حتى نهاية يوم الخميس المقبل، ستؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد، وشمال الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، والجيزة، ومدن القناة، وصولًا إلى محافظات الصعيد، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية والجنوبية بسرعة تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة.

أمطار غزيرة غدا

وأشار البيان الصادر عن الأرصاد إلى فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف البيان أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح والتي تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/ س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وطالبت الأرصاد المواطنين، بضرورة متابعة تحديثات النشرات لمتابعة تطورات الحالة الجوية.

بدء موجة الطقس السيء غدا في هده المناطق

وأشارت التوقعات إلى أن الحالة تبدأ تدريجيًا اعتبارًا من ظهر الثلاثاء من مناطق غرب البلاد مثل سيوة ومطروح، ثم تمتد مع ساعات الليل إلى مناطق الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

ذروة الموجة

ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الأربعاء، حيث تزداد شدة الأمطار الرعدية، وقد تتحول إلى سيول في المناطق الجبلية والمنخفضة خاصة في جنوب الصعيد والوادي الجديد ومناطق الواحات مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلًا

تحذير من حالة الطقس الأربعاء

كما أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

ذروة الأمطار

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن غدٍا الثلاثاء سيشهد بداية التقلبات و ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابع أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم، مشيرة إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود غدًا، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.